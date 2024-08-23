İmamoğlu'ndan 'imza' tepkisi: Koltuğu kendi koltuğu zanneden akıl, derhal aklını başına alsın!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’nda çalışanlarla bir araya geldi. İmamoğlu, metro projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandığını ve kredisi hazırlanmış olduğunu fakat yatırım alamadıklarını hatırlattı. Sefaköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü-Büyükçekmece-TÜYAP Metrosu’na yönelik bir engelleme olduğunu belirten İmamoğlu, yaşananların kendilerini üzdüğünü ifade etti, “Örneğin; projesi bakanlıkça onaylanmış, kredisi hazırlanmış, sadece tek bir imzaya kalan Sefaköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü-Büyükçekmece-TÜYAP Metrosu’na yönelik engelleme, bizi derinden üzüyor ve gerçekten sarsıyor. Bu siyaset hasımlığı nedir Allah aşkına? Bundan kurtulun. Siyasi kibirden kurtulun ve hasımlıktan kurtulun” dedi.

"Koltuğu kendi koltuğu zanneden akıl, derhal aklını başına alsın"

Medyascope'nun haberine göre iktidarın, ulaşım projelerinde İstanbulluların bir bölümünü ödüllendirip, diğerlerini cezalandırdığını belirten İmamoğlu, bakanlığa, “Ben her yerde hatırlatacağım. Koltuğu kendi koltuğu zanneden akıl, derhal aklını başına alsın!” diye seslendi.

“Bizden önceki dönem sürdürülemez ve adım atılamaz bir durumdaydı”

Kaliteli ulaşımın, bir kentin huzuru anlamına geldiğini söyleyen İmamoğlu, özellikle çocukların, gençlerin, kadınların yaşadığı bir yerde metronun kesinlikle olması gerektiğini vurguladı. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosunun kendilerinden önceki dönemde sürdürülemez ve adım atılamaz bir durumda olduğunu dile getiren İmamoğlu, göreve geldiklerinde hiçbir adım atılmadığını vurguladı. Hem finans kaynağı oluşturduklarını hem de metro hattının proje revizyonlarını yaptıklarını hatırlatan İmamoğlu, “2020’nin sonunda, 2021’in başında ilk finansmanı sağladığımız bu hatta çalışmalarımızı başlattık” dedi.

"Bu koltuklar, millete ait koltuklardır"

Metro ve raylı sistemlerin milli mesele olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerine “Bu koltuklar, millete ait koltuklardır. Alınacak veya alınmayacak bütün kararların, milletimizin yaşamına olan pozitif ya da negatif etkisi hesap edilmelidir. Onun için günlük siyasi çıkarlara, menfaatlere alet edilmemesi şarttır. Vatandaşın bir bölümünü ödüllendirilip, diğer bölümünün cezalandırılması gibi akıl dışı konulara alet edilmiştir.” diyerek devam etti.

“Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınmamış projelerimizi, lütfen yatırım planına alın”

“Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınmamış projelerimizi, lütfen yatırım planına alın” diyen İmamoğlu, devletin finans kurumlarını bünyesinde barındıracak Finans Şehir’in ulaşım sorununu çözecek metro hattıyla ilgili “Finans Şehir’in altından geçecek veya bunun gibi önemli hatlarımıza katkı sunacak, projesi yürüyen ama onu daha da hızlandırıp bitirmemize fırsat verecek olan, bize merkezi idareden gelen, yani maliyeden gelen paydan kullanacağımıza, iki-üç yıl ödemesiz, bugünün ekonomik zorluklarında altı-yedi yıl ödemeli, sekiz yıl ödemeli kredileri bulup, bu memleketin kasasına sokmamızı engelleyen tek şey ne biliyor musunuz? Bir mürekkep, bir kalem. Bir vekalet, kefalet yok. İstatistiki olarak Hazine onayı demek, memleketin istatistiğine bunu kaydetmeleri. Bunu yapmıyorlar. Üzüntüyle söylüyorum.” dedi.