  3. İmamoğlu'ndan "İstanbul Maratonu" mesajı: Karanlık sonsuza kadar sürmez, bu ülke mutlaka aydınlığa koşacak
CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, geçen seneki İstanbul Maratonu’ndan bir videosunu paylaşarak, “Bu yıl o büyük heyecana maalesef uzaktan ortak olacağım. Biliyorum; karanlık sonsuza kadar sürmez. Bu ülke mutlaka aydınlığa koşacak” ifadelerini kullandı.

Spor İstanbul tarafından “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla organize edilen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu bugün başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in startını verdiği maratonda, tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da kamuoyuyla paylaşıldı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından da geçtiğimiz sene maratonda verdiği bir röportajı paylaşarak geniş kitlelere seslendi.

İmamoğlu paylaşımına şu notu düştü:

“İstanbul Maratonu’nda geçen yıl on binlerle birlikte dayanışmayı, umudu ve direnci büyütmek için koşmuştuk. Bu yıl ise Silivri’de olduğum için o büyük heyecana maalesef uzaktan ortak olacağım.

Biliyorum; karanlık sonsuza kadar sürmez. Bu ülke mutlaka aydınlığa koşacak. O gün geldiğinde hep birlikte umutla nefes alacağız; adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin ışığında yeniden buluşacağız.

Çünkü bu ülkenin umudu var, gençliği var, enerjisi var.”

