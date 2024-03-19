İmamoğlu'ndan İstanbulkart'ı olanlara otopark müjdesi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart sahiplerine otopark ücretlerine yüzde 50 indirim uygulanmasını sağlayacak "Park Et Devam Et" sistemini duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Park Et Devam Et" sisteminin kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Seçili İspark Park Et Devam Et otoparklarını aracını park eden ve ödemesini İstanbulkart ile yapanlar yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.
İmamoğlu tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul’da "Park Et Devam Et" devri
"İstanbul’da Park Et Devam Et Devri! Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve kent merkezlerine yapılan kişisel araçlı yolculukları azaltmak amacıyla Park Et Devam Et sisteminin kapsamını genişletiyoruz.
İstanbul’da Park Et Devam Et Devri!— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2024
Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve kent merkezlerine yapılan kişisel araçlı yolculukları azaltmak amacıyla Park Et Devam Et sisteminin kapsamını genişletiyoruz.
Seçili @ispark P+D otoparklarında aracınızı park edin, İstanbulkart’ınızı… pic.twitter.com/EizZnyDmTx
Seçili İspark P+D otoparklarında aracınızı park edin, İstanbulkart’ınızı kullanarak toplu taşıma araçlarıyla devam edin; dönüşte otopark ücretini de İstanbulkart ile ödeyerek otopark ücretinde %50 indirim kazanın."