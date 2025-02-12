İmamoğlu'ndan İstanbullulara kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayın

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan uyarı geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sabah saatlerine kadar çalıştığını belirtirken, vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaya, toplu taşımayı tercih etmeye ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul'un kuzey ilçelerinde yoğun olarak görülen kar yağışı nedeniyle İBB ekipleri gece boyunca teyakkuzda kalarak yolların açık kalmasını sağlamaya çalıştı. İmamoğlu, "Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı şehrin iç kesimlerinde etkisini sürdürecek

İmamoğlu, kar yağışının bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edeceğini belirtti.

İBB'nin karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"11.916 personel ve 3375 araçla sahada çalışmalar sürüyor.

Solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor.

Evsiz vatandaşlar için barınma, beslenme ve bakım desteği sağlanıyor. Dün geceden beri 626 vatandaşımız misafir ediliyor.

520 noktada sokak hayvanları için mama dağıtımı yapılıyor."

"Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayın"

İmamoğlu, trafiğin yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin arttığını belirten İmamoğlu, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasının tehlikeli olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, "Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz. Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli" ifadelerini kullandı.

Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 12, 2025

İstanbul'da okullar tatil edilmişti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.