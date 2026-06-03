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İmamoğlu'ndan "iyi ki doğdun" pankartı açan eşine esprili yanıt: Anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar

İBB davasının 44. gününde Dilek Kaya İmamoğlu, tutuklu eşi Ekrem İmamoğlu’nun doğum gününü “Seni seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun” yazılı pankartla kutladı. İmamoğlu’nun esprili karşılığı salonda gülüşmelere neden oldu.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan "iyi ki doğdun" pankartı açan eşine esprili yanıt: Anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar
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19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan ve İBB Davası kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, davanın 44. gününde Silivri'de hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü olması nedeniyle eşi Dilek  Kaya İmamoğlu, mahkeme salonunda üzerinde "Seni seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun" yazılı bir pankart kaldırdı.

55. yaş gününü kutlayan Ekrem İmamoğlu'nun eşinin jestine verdiği yanıta mahkeme salonunu kahkahalarla eşlik etti.

Sözcü'nün aktardığına göre İmamoğlu, kaldırılan pankarta cevap vererek "Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar” ifadelerini kullandı.

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