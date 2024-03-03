İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Milletin zihninden söküp atacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Buradan ilan ediyorum; Kanal İstanbul meselesi, bu milletin uykularını kaçıran, o ismiyle bile zihninden söküp atacağız." dedi.

Haliç Tersanesi'nde İstanbul Sanat Müzesi'nin açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kültür sanat alanındaki 10 yeni projesini açıkladı.

"Yılların ihmaliyle sayısız yanlışlarla boğuşan İstanbul, çok net ifade ediyorum, son 5 yılda yeni bir yola girmiştir" diyen İmamoğlu, "İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası artık emin ellerdedir. Bu eşsiz miras, artık uzmanların ve halkın koruması altındadır. 5 yıldır İstanbul'un tüm tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya kararlı bir anlayışla hareket ediyoruz" mesajını verdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul sanat kimliğiyle muhteşem bir sahayı sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Çok özenli bir çalışmayı kapsadığını bilmenizi isterim. Sizlerle birlikte tarihine çıkan İstanbul için "tam yol ileri" programındaki 4.sunumumuz. Buraya hassas davrandığınızda insanların nasıl mutlu olduğunu görüyorum. Moda iskelesi biblo gibi. Vedat Tekin'in imzasını taşıyan biblo gibi restore açtığımızda insanlarımızın oraya akın akın gelip görmesi... Her yaş grubu çocuklardan gençlerden, İstanbul'u deneyimlemiş ve deneyimlememiş insanlardan bunu görmek tarifsiz bir his. Bulgur Palas'ı açtık, insanlar akın akın içini görmeye geliyor. İnsanların içinde muhteşem bir tutku var bu şehrin izlerine. Buna hizmet etmek bizim büyük sorumluluğumuz. Haliç Tersanesi dünyada işlevini sürdüren en eski tersanelerden biri.

Kadim kent eşsiz coğrafya zengin kültürel miras ecdad yadigarı kültürel değerler bunun gibi sıfatlarla anılan çok özel bir kentte yaşıyoruz. Çok net söylüyorum İstanbul son 5 yılda yeni bir yola girmiştir. Bu eşsiz bir miras uzmanların ve halkın koruması altındadır. İstanbul'un mirasını bilimin önderliğinde ortaya çıkarıyor halkımıza emanet ediyoruz.

İstanbul'un tarihine baktığımızda 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kent görüyoruz, bana göre dünyanın en zengin kenti. Bize verilen bu mirasa özenle yaklaşıyoruz. Geçmişte liyakatsız ellerle yapılan vahim uygulamalar kaş yaparken göz yapan restorasyonlar hepimizin aklında.

İBB Miras ile birlikte envanterimizi izliyoruz bu önemli bakış açısı. Bakımını yapıyor sizlerin ziyareti için hazır tutuyoruz. 20 yıldır suyu akmayan 197 tarihi çeşmesini bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp suya kavuşturduk. Camilerimiz türbelerimiz İBB Mirası koruma çalışması içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. 19 tarihi türbeyi bulduğumuzda ne halde olduğunu görmek istemezsiniz. 42 tarihi caminin bakımını gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizden bu yana 943 miras alanına İBB Miras dokunuşu ile koruma altına aldık. Terk edilmiş endüstri mirasının dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu şehrin dönüştürülmüş kültür alanlarıyla herkese gösterdik. Bazen anlamsız belgelerle Gezi Parkı, Galata Kulesi hatta Hidiv Kasrı gibi önemli yapıları elimizden almaya kalktılar. Bu alanlardaki hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bunların olumlu gittiğini de belirtmek isterim.

Otogarı buradan kaldırıyoruz otobüsleri sokmamak adına yüz milyonlarca liralık yatırım yaptık. Yarın açılışını yapıyoruz. Muazzam bir terminal aynı zamanda tramway kapısına yaparak insan taşımacılığını da sağlayarak çok özel bir otogar yaptık. Nasıl torpilli sahaymış biz bunu oraya taşayamıyoruz. İlçe kaymakamı bu işin bir parçası gibi davranıyor. İstanbulun göbeğindeki otogarı Alibeyköy'e taşıyacağız. 100 bin metre karenin üzerinde bir park kazandıracağız, taşıyamıyoruz şaka gibi.

Kanal İstanbul

“Buradan ilan ediyorum, bu ‘Kanal İstanbul’ meselesini, bu milletin uykularını kaçıran, o ismiyle bile zihninden söküp atacağız, çok net söyleyeyim.

O yüce tarihimiz gündelik siyaset uğruna istismar edilecek bir alan değildir asla müsaade etmedik etmeyeceğiz. Tarihin milli duyguların istismar edilmesinden milletimiz çok çekti.

İmamoğlu'nun 10 yeni projesi

İmamoğlu, kültür sanat alanında yapacakları 10 yeni projeyi açıkladı.

1- 128 yeni müze ve sanat merkezi projesi,

2- 3 yeni Müze Gazhane,

3- Üç yeni Arkeopark,

4- 4 tarihi tiyatroda yeniden perde (Haldun Taner Sahnesi, Muammer Karaca Tiyatrosu, Reşat Nuri Sahnesi, Kenter Tiyatrosu)

5- Feshane'de 2. etap başlayacak

6- 9 yeni İskele Kitap Kafe

7- Kültür sanat odaklı Rumeli Hisarı

8- Hazire, mezar ve türbelere sahip çıkılacak

9- Tarihi Yarımada'da yeni bir kurumsal yapı

10- Yeniden ayağa kalkan Süleymaniye