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İmamoğlu'ndan kayyum atamalarına sert tepki: Olağanüstü toplanıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanmasına dair, "İktidar kontrolü yitirdi, tutarsız ve ciddiyetsiz bir savrulma içerisinde," şeklinde konuştu. BM Habitat toplantısı için bulunduğu Kahire’den bu akşam döneceğini belirten İmamoğlu, yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ni olağanüstü bir toplantıya çağırdığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan kayyum atamalarına sert tepki: Olağanüstü toplanıyoruz
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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandığını açıkladı.

Kayyım kararına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.

Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz."

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