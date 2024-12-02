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İmamoğlu'ndan 'kayyum' tepkisi: Halkın iradesi ayaklar altına alınıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atamaları hakkında yaptığı açıklamalarda, kayyumların halkın iradesini ayaklar altına aldığını vurgulayarak, halkın demokrasiye olan inancının büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu'ndan 'kayyum' tepkisi: Halkın iradesi ayaklar altına alınıyor
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Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (ABBK) Türkiye Çalışma Grubu Toplantıları’nın 31’incisi Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Etkinliğe katılarak konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündem maddeleri arasında belediyeler atanan kayyumlar da vardı.

Kayyum atamalarını eleştiren İmamoğlu, Mart 2024 yerel seçimlerden bu yana 8 muhalefet partisine kayyım atandığını hatırlatarak, bunların muhalefet partilerine mensup başkanlar olduğunu vurguladı.

Atanan kayyumların, demokrasiye ve hukuka aykırı olduğunu belirten İmamoğlu, halk iradesinin ayaklar altına alındığını ve halkın demokrasiye olan inancının büyük bir zarar gördüğünü söyledi.

İmamoğlu kayyum atamaları hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye’nin politik haritasını yeniden çizen ve ana muhalefet partisi CHP’yi birinci parti yapan Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, sekiz belediye başkanı görevinden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Hepsi muhalefetten olan bu başkanlar arasında, Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olan Esenyurt’un başkanı Profesör Ahmet Özer ve kadim kent Mardin’in belediye başkanı, tecrübeli ve barışsever politikacı Ahmet Türk de var. Demokrasiye ve hukuka aykırı bu uygulamalarla, halkın iradesi ayaklar altına alınıyor; yerel demokrasi çiğneniyor, en kötüsü de halkın demokrasiye olan inancı ve temsil gücü büyük zarar görüyor. Seçilmiş bir belediye başkanının, daha hakkında sonuçlanmış bir yargı kararı bile yokken, görevden alınıp, yerine İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir vali ya da başka bir görevlinin atanması hangi hukuk ve demokrasi anlayışına sığar? Oysa ulusal yönetimler, yerel yönetimlere çelme takmak yerine, onlarla iş birliği yaparak, ulusal kalkınmayı, iyi yönetişimi ve demokratik katılımı yerelden beslemelidir."

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