İmamoğlu'ndan Kurum'a 'Kandil' tepkisi: İftira siyasetinde per perişan olacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Kara Suraları Belgradkapı 2. Etap Restorasyonu açılışı ile Kocamustafapaşa Meydanı Halk Buluşması'na katıldı. İmamoğlu, programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Murat Kurum'un "İstanbul için Kandil ile uzlaşıldı iddiası" ile ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, "Çok acemi bir arkadaşmış. Kendi mi söylüyor başkaları mı söyletiyor anlamadık. Allah akıl versin. Öyle bir boğulacaklar ki... İftira siyasetinde per perişan olacaklar" dedi.

Erzincan İliç'teki maden faciası üzerinden Kurum'a yönelik eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "ÇED raporu meselesinde bile süreci kavrayamayan bir kişi. Kurum, hiçbir şey yokmuş gibi ortada geziyor. Birçok bilgiden yoksun bir adayla karşı karşıyayız ne yazık ki" ifadelerini kullandı.