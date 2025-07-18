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İmamoğlu'ndan LGS açıklaması: Çok ciddi deliller var

LGS'de "şaibe" tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin "Sınav sorularının bazı okullara önceden verildiğine, sızdırıldığına ilişkin çok ciddi deliller var. Bu iddiaları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan LGS açıklaması: Çok ciddi deliller var
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Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından, İmamoğlu'nun LGS merkezi sınavında soruların sızdırıldığı yönünde çıkan iddialara ilişkin değerlendirmesi paylaşıldı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede sizin döneminizde hiç sınav sorusu çalınmamış gibi, sınavlar iptal olmamış gibi konuşuyorsunuz. Milletin içini rahatlatmak zorundasınız. Milyonlarca evladımız Lise Giriş Sınavı’na büyük emek ve hayallerle hazırlandı. Şimdi ise sınav sorularının bazı okullara önceden verildiğine, sızdırıldığına ilişkin çok ciddi deliller var. Bu iddiaları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum.

Mevcut sistemden adalet beklemek ne yazık ki zor ama çocuklarımızın geleceğini karanlığa teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mesele derhal, şeffaf bir şekilde araştırılmalı. Suçlu varsa cezalandırılmalı. Her şeyden önemlisi, kaygıya düşen çocuklarımız için adil bir telafi yolu bulunmalı. Çocuklarımızın geleceği ile oynamayın."

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