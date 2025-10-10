İmamoğlu'ndan Maria Corina Machado mesajı

  1. Ekonomim
Ekrem İmamoğlu, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’yı tebrik etti.

2025 yılı için Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado kazandı. 

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda "Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado’yu en içten duygularımla kutluyorum. Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir. Diktatörlüklerin, baskıların ve hukuksuzlukların hüküm sürdüğü bir dünyada, halkların iradesini savunan cesur liderler, insanlığın ortak geleceği için umut kaynağıdır." ifadelerini kullanıldı.

"Türkiye’de de bizler aynı inanç ve kararlılıkla adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdürüyoruz"

Tebrik mesajının devamında "Bugün Maria Corina Machado’nun ödülle taçlandırılan mücadelesi, yarının özgür ve demokratik toplumlarının teminatıdır. Türkiye’de de bizler aynı inanç ve kararlılıkla adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdürüyoruz. Bu ödül, her coğrafyada demokrasiye inananlara verilmiş bir cesaret ve dayanışma mesajıdır." denildi. 

