İmamoğlu’ndan Mehmet Murat Çalık tepkisi: Bu adalet değil, zulümdür

Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı.

Raporda, tüm sağlık kontrollerinin yeniden yapılması kararlaştırıldı. Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek ikinci kez kemik iliği biyopsisi oldu.

Çalık'ın hastane raporu tamamlanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan Çalık, dün yeniden cezaevine sevk edildi. Çalık'ın tahliye edilmesi, ev hapsine alınmasına ilişkin karar Adli Tıp Kurumu'nun kararının ardından netleşecek.

Oğlunun tedavisi boyunca hastane bahçesinde nöbet tutan anne Gülümser Çalık ise sevk sırasında oğlunu göremeyince fenalık geçirerek bayıldı.

"Geçmişte lösemi tedavisi gören bir insanı, hastane hastane dolaştırıp cezaevine geri göndermek hangi vicdana sığar?"

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ve tutukluluğuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, Çalık'ın ailesiyle görüştürülmeden cezaevine konulmasına sert tepki gösterdi. Çalık’ın annesinin hastane kapısında baygınlık geçirmesine rağmen, hiçbir insani hassasiyet gösterilmediğini vurgulayan İmamoğlu, yaşananları "doğrudan zulüm" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle zalimlik görülmedi! Geçmişte lösemi tedavisi gören bir insanı, hastane hastane, şehir şehir dolaştırmak, sonra da cezaevine geri göndermek hangi vicdana sığar?

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, ciddi sağlık sorunlarına rağmen ailesiyle görüştürülmeden, annesi hastane kapısında baygınlık geçirirken apar topar cezaevine geri götürüldü.

Bu tablo, ne hukukla ne insanlıkla bağdaşır. Sağlık durumu endişe verici olan bir insana yapılan muamele adalet değil zulümdür.

Bir bütün olarak ülkenin vicdanını kanattınız.

Yazıklar olsun!”