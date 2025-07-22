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İmamoğlu'ndan Melen ve Sazlıdere Barajı çıkışı: Bu millet sizi asla affetmeyecek

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Melen ve Sazlıdere Barajları örnekleri üzerinden iktidara tepki gösterdi. "Kuraklık kapıda değil kapıdan içeri girdi siz hâlâ rant peşindesiniz" diyen İmamoğlu, "Bu millet sizi asla affetmeyecek. Melen de Sazlıdere de sizin utancınız olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Melen ve Sazlıdere Barajı çıkışı: Bu millet sizi asla affetmeyecek
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Kuraklık kapıda değil kapıdan içeri girdi siz hâlâ rant peşindesiniz. İstanbul son 65 yılın en kurak haziranını yaşadı. Şehre neredeyse bir damla yağmur düşmedi. Ama sizin aklınızda İstanbul yok, millet yok, sadece beton ve rant var" dedi.

"Melen Barajı’nın temeli 10 yıl önce atıldı ama barajdan haber yok" diyen İmamoğlu, "'2 yılda açıyoruz', 'İstanbul’un su sorunu 2071’e kadar çözüldü' dediniz. Açıkça milleti kandırmaya çalıştınız. Gövdesinde çatlak olduğunu, su tutulamadığını bile bizden öğrendiniz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İhale üstüne ihale yaptınız, on milyarlarca lirayı çöpe attınız ama sonuç alamadınız. Melen projesinde tarihe beceriksizliğinizle geçtiniz. Şimdi kafanızı kuma gömüyorsunuz, Melen’in adını ağzınıza almıyorsunuz. Üstelik kuraklık bu boyuttayken, Melen suyu ortada yokken, Cuma hutbesinde su tasarrufu tavsiye edilirken siz İstanbul’un içme suyu havzalarına göz diktiniz."

"Ranta kurban ediyorsunuz"

"İhanetinize devam ediyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Sazlıdere Barajı’nı bir gece yarısı kararıyla içme suyu havzası olmaktan çıkardınız.İBB’ye, İSKİ’ye, millete sormadınız. Sonra da o havzayı betonla doldurmaya başladınız. İstanbul susuz kalırken siz su havzalarını ranta kurban ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Bu millet sizi asla affetmeyecek. Melen de Sazlıdere de sizin utancınız olarak tarihe geçecek. Ama az kaldı. Bu düzen değişecek. Bir avuç insan değil millet kazanacak" dedi.

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