İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a gönderme: 'Sizi gidi sizi… Vay kurnazlar'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM indirme töreninde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul buna çok muhtaç. İddiayla söylüyorum tarihinin hiçbir döneminde bu kadar alt yapı çalışmasını yaşamadı. 4 buçuktur yıldır İstanbul’un altında vızır vızır çalışıyoruz. Yer altında zorlu iş koşullarında ter akıtan tüm çalışma arkadaşlarıma minnet duygularımı iletiyorum. İstanbul’un alt yapı sorunlarını ele alma biçimimiz ve önceleme anlayışımız tam da durumu idare etmekle şehri yönetmek arasındaki farkı çok net ortaya koyan bir durum tespitidir.

Biraz yer üstünde çalışan boyutuyla biraz gözleri boyamak daha kolay olabiliyor. İnsanlarınıza çalışıyor hissi vermek daha kolay. Ama biz böyle bir anlayışla sürece bakmadık. Zira biz, aynen hayatta fani olmak gibi bu görevlerinde gelip geçici olduğunu gerçekten bilen insanlarız. Bulunduğunuz dönemi en ahlaklı, faydalı şekliyle insanlarınıza hizmet etmenin ve ahlaklı bir duruşla zihinlerde kalmanın çok daha kıymetli ve her şeye bedel olduğunu bilen bir kültürün temsilcileriyiz. Bu bağlamda durumu idare etmedik. İnsanların gözünü boyamadık. Engellemelere rağmen nasıl işler başardığımızı anlattık. Yıllarca bu eşsiz kentin denizine kanalizasyon akarken seyrettiler. Marmara Denizi'nin onlarca noktasından atık suyun denize akışını izlediler.

Ama biz ihalemizi bitiriyoruz ve işimize bakıyoruz. Su baskınını da Küçükçekmece'nin tarihinden sileceğiz. Gökyüzünden yeni bir İstanbul gelmiş gibi konuşuyorlar. İyi bir projeleri varsa bakarız, inceleriz. Biz vaat setlerini bile değiştirdik. Kamuya yatırım anlayışını da değiştireceğiz.

"Sanki gökyüzünden bir İstanbul inmiş"

İller Bankası üzerinden Küçükçekmece Belediyesi sınırlarında bulunan bir kısım sel basınlarının yaşandığı eski bir dere yatağı üzerine yapılan alanda acil bir tünel çalışması için karar verdik. Hatta hızımızı artırmak adına İller Bankasında oluşmuş bir alacak kaynağı üzerinden plan yaptık. O bölgenin sanayicileri 'Bakana gittik, bakan yardımcısına gittik, kuruma gittik, onu yaptık bunu yaptık. Sonuçta veremeyiz dediler' diye anlattı.

Efendim, şunu şuraya bunu buraya taşıyacağız… Sanki gökyüzünden bir İstanbul inmiş, gelmiş gibi konuşacaklar. Görüyorum tamam. İyi projeleri varsa dinleriz bakarız, inceleriz, faydalanırız da… Vaat setlerini bile değiştirdik, değiştireceğiz. Kamuya yatırım anlayışını da değiştireceğiz. Amacımız zaten onların da iyileşmesi.

"Sizi gidi sizi… Vay kurnazlar…"

İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir şey onların da gündeminde yokmuş… Az mı bağırdınız Meclis’te… Sizi gidi sizi… Vay kurnazlar…

Çılgın projeler değil, bir canı bile kurtaran her projeyi çılgın proje olarak kabul ediyoruz. Bunun için altyapı projeleri hayati önemdedir. Gördüğünüz projelerin yanında İstanbul'un altyapısına tarihinde hiç olmadığı kadar yatırım yapıyoruz.

Bu şehri israftan kurtardık, kasaya bereket getirdik. Onlar kötü yönettikleri ekonomiyle yarattıkları enflasyonla milletin cebindeki parayı yok ederken biz biraz olsun nefes almanıza yardımcı olacak işler yaptık.

İstanbul'da adalet ve bereket daim olsun. Tam yol ileri."