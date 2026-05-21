İmamoğlu'ndan "mutlak butlan" hakkında ilk açıklama

2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'nun, "Sorunu beraber çözmek için Özel'i arayacağı" açıklandı.

Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız.



Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir.



Mesele… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) May 21, 2026

"Mesele ciddidir, partiler üstüdür."

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir. Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır." denildi.