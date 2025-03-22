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İmamoğlu'ndan ön seçim çağrısı: Bütün partili yol arkadaşlarımı eksiksiz sandığa davet ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 4 gündür gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni mesajı paylaşıldı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan ön seçim çağrısı: Bütün partili yol arkadaşlarımı eksiksiz sandığa davet ediyorum
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İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yarın yapacağı ön seçim için çağrı yaptı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Çok kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz; Sizlere minnet duyuyorum. Milletimiz kendisine ait olan her şeye yürekten sahip çıkıyor. Sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Cumhuriyetimize, demokrasiye, adil Türkiye'nin geleceğine, milletimizin iradesine sahip çıkıyorsunuz; onur duyuyorum, gururlanıyorum. Milletimizin sorumluluk alma hali bütün dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Bugünler sorumluluk alma zamanı. Yarınlarda ise milletimizin tüm haklarını alacağı, demokrasinin en üst seviyeye ulaştığı, hukukun üstünlüğünü doya doya yaşayacağı, 86 milyon insanını eşitleyen 21. Yüzyıl Türkiye'sini hep birlikte yaşayacağımız günlere ulaşacağız.

Bu sorumluluk dolu günlerde biliyorum, bu akşam da Saraçhane'de olacaksınız. Ve baharı müjdeleyen şarkılar, türküler söyleyeceksiniz. 23 Mart Pazar günü yarın, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı adayları olarak benim için oy kullanacaklar. Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum. Son olarak; Çocuklar ve gençler, sizlerin oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı duygularınızı, sözlerinizi, sloganlarınızı aynı yerde bana ulaşmak üzere bekliyorum. Millet büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bu zor ve meşakkatli süreç milletimize emanettir."

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