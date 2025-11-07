  1. Ekonomim
İmamoğlu'ndan Ordu mitingine çağrı

CHP'nin Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumartesi günü yapacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için vatandaşlara çağrı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 67'ncisi bu cumartesi Ordu'da düzenlenecek.

Saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak miting için Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu da bir çağrı mesajı paylaştı.

"Tüm Ordulu hemşehrilerimi davet ediyorum" diyen İmamoğlu, 'Ordu'nun Dereleri' türküsüne yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençlere, hanımefendilere, beyefendilere, Ordu’ya selam olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek “Millet iradesine sahip çıkıyor” buluşmasına tüm Ordulu hemşehrilerimi davet ediyorum."

