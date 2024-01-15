İmamoğlu'ndan otobüs açıklaması: Pat diye patladınız, Allah sizi ıslah etsin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özel halk otobüsünün arızalı gösterildiği reklam filmi çekimiyle ilgili sert konuştu. İmamoğlu, kendisinin hedef gösterildiği çekime İstanbul Valiliği'nin geniş yetki verdiğini aktararak şunları söyledi:

Yapan belli yaptıran belli

"Araç arızalı kumpası onaları nasıl çukura soktu? Bakın bu olay onları o çukurdan çıkarmayacak. Kavacık Alman Üniversitesi'nde çalışması gereken özel halk otobüsü için İETT'ye araç arızalı bilgisi veriliyor ve İETT bu aracı Eyüp Sultan'da buluyor. 15 bin lira resmi ödeme yapıyorlar araca. Reklam filmi çekmek için. Ne için Ekrem İmamoğlu'nu küçük düşürecekler akılları sıra. Sahte bir reklam filmi çekecekler. Görüntüleri gördünüz, konuşmaları duydunuz. Yapan belli yaptıran belli. Parti ismiyle bunu yapıyorlar.

Otobüsü itecek adamlar hazırlanmış

Arkada otobüsü itecek adamlar hazırlanmış. Duman efektleri. Arkadaşlarım dört dörtlük hazırlık yapılmış diyor. Çekim ekibi aynı zamanda resmi izinli. Hem de İstanbul genelinde çekim için valilikten izin alınmış. Geniş yetki verilmiş. Öyle kolay kolay da geniş yetki verilmez. Tabi adres belli olunca boyunlar kıldan ince oluyor.

"Sizi Allah'a havale ediyorum"

Ama sizin bir hesabınız varsa, yaradanın da bir hesabı vardır. Patladınız. Pat diye patladınız. Zaten sizin işiniz bu kadar, pat. Bu kadar alçaldınız. Aile terbiyem gereği bu tür durumlarda hep söylüyorum; Allah sizi ıslah etsin. Allah sizin bu kötü emellerinizden milleti korusun. Sizi Allah'a havale ediyorum. Hukuki haklarımızı aramaya devam edeceğiz.