İmamoğlu'ndan Özel'e Eurofighter teşekkürü

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından bir süredir talep edilen Eurofighter anlaşması dün açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, "Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır" diyerek anlaşmayı duyurdu.

"Erdoğan'ın teşekkür etmesi gerekirdi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün Silivri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Eurofighter konusunda sonuç alınmış olması çok önemli. Normal koşullarda Erdoğan'ın bize teşekkür telefonu gelmesi gerekirdi. Biz iktidarda olsak, bizim yaptığımızı Erdoğan yapmış olsaydı biz teşekkür ederdik" değerlendirmesinde bulundu.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin Eurofighter Typhoon savaş jetlerini tedarik etmesi için ön mutabakat zaptının imzalanmasına, diplomatik çabalarıyla katkı sunan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Özellikle Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Türkiye'nin güvenlik meselesinin siyasi pazarlık konusu olmaması gerektiğini vurgulaması, milli meselelere bakışımızın iktidara endeksli değil Türkiye’ye endeksli olduğunun açık bir göstergesidir.

Milli savunmamız açısından zaruri olan bu konunun çözüme kavuşmasından çok büyük bir memnuniyet duydum. Ülkemizin adil ve demokratik bir ülke olması için sonuna kadar mücadele ederken, ulusal çıkarlarımız için de elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz."