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İmamoğlu'ndan Özel'e soruşturma açılmasına şiirli tepki

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Özel'e soruşturma açılmasına şiirli tepki
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 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" gerekçeleriyle resen soruşturma başlattı.

Özür Özel hakkında açılan soruşturma sonrası, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Sezai Karakoç'un şu dizelerini paylaştı:

"Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Tanrının gazabından kurtulamayacaklar."

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