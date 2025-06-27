İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e destek, CHP'ye 'birlik' çağrısı

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Kurultay davası öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hem destek verdi, hem de Özel için destek istedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı notta "Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum. @eczozgurozel" ifadelerini kullandu.

İmamoğlu'nun mektubu şu şekilde:

İri olmak, diri olmak, bir olmak, beraber olmak... Umut Burda...

Yorgun, solgun, umutsuz gemiyi MİLLET tersanesine dostları ile çekti. Kısa sürede kimseyi dışarıda bırakmadan Limanın en büyük, görkemli, ışık saçan heyecan veren GEMİSİNİ, TAM YOL İLERİ diyerek yola çıkardı. Kimileri imrenerek, kimileri kıskanarak bakıyordu.

Gemisinde, yol arkadaşlarını da hep savundu. Camide, cezaevinde, mezarlıkta VEFAYI Meydanlarda, eylemlerde, AZMİ ve KARARLILIĞI tereddütsüz gösterdi.

CHP'yi TÜRKİYE'nin 1. partisi yaptı.

DOSTLUĞU

KARDEŞLİĞİ

YOLDAŞLIĞI ve

İNSANLIĞI için ÖZGÜR ÖZEL'e Milyonlarca kez teşekkürler.

Bizde hiçbir zaman onu yanlız BIRAKMAYACAĞIZ!

HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!