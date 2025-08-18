İmamoğlu'ndan Özlem Çerçioğlu açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması üzerine. CHP Aydın'da miting düzenledi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatcı okudu

İmamoğlu'nun mektubu şu şekilde;

“Yiğit efeler, koca yürekli zeybekler diyarı Aydın’a selam olsun. Güzel Aydın’ın kıymetli hanımefendileri, beyefendileri, gençleri, çocukları; merhaba! Sizleri sevgiyle, saygıyla, hasretle kucaklıyorum. Hepimiz; adaletin, hürriyetin, bereketin hakim olduğu bir Türkiye’de kardeşçe yaşamaya hasretiz. Siyaset, milletimizin bu hasretini bitirmenin, bu umudunu gerçekleştirmenin aracıdır. Ama hukukun, demokrasinin dışına çıkarak yapılırsa, siyaset sorun çözmez, sorun üretir. Türkiye, bugün böyle bir noktadadır. İktidarın, adaleti ve milli iradeyi hiçe sayan siyaset anlayışı milletçe yaşadığımız sorunları yaratan ve büyüten en önemli etkendir. Hukuk ve demokrasi rotasına dönmedikçe, bu iktidar ülkemizin hiçbir sorununu çözemez. Aksine daha da büyütür, daha da ağırlaştırır.”

“Mafyatik siyasetten kurtulamazsak; hayatımızın her alanında çeteleşme hakim olur"

“Yargı kumpaslarına, iftiraya, şantaja dayalı ‘mafya usulü siyaset’, ülkemizin çözülmesi gereken en acil sorunudur. Mafya yöntemleriyle koltuklarını koruyamayacaklarını, büyük milletimizin böyle bir rezilliğe asla geçit vermeyeceğini, o bir avuç insana göstermek mecburiyetindeyiz. Bu, bütün siyasi ayrışmaların ötesine geçerek, ülkemizin ve devletimizin geleceği adına hep birlikte başarmamız gereken bir milli görevdir. Demokratik siyaseti hakim kılmaz, mafyatik siyasetten kurtulamazsak; hayatımızın her alanında çeteleşme hakim olur. Türkiye, maalesef böyle bir sürecin içindedir. Yargıda, sağlıkta, eğitimde, aklınıza gelebilecek her alanda çeteler, mafyatik siyasetten güç alıyorlar.”

“Milletin gönlünde ve tarih karşısında o kadar küçülmüşlerdir ki…”

“Önümüzdeki seçim, küçük-büyük tüm çetelerin sonunu getirecek; Türkiye, baştan ayağa temizlenecek. Mafyatik siyaset karşısında dik duramayıp, milletin verdiği makamı pazarlık konusu haline getirenler, milletin iradesine ihanet edenler olabilir. Onlar, milletin gönlünde ve tarih karşısında o kadar küçülmüşlerdir ki, bu saatten sonra ancak kendilerini lekeleyebilirler. Bizim işimiz; lekelerle, toz zerreleriyle uğraşmak değildir. Bizim hedefimiz; devletin tüm kurumlarını yağmacılıktan, liyakatsizlikten, partizanlıktan temizlemektir. Bizim hedefimiz; Türkiye’yi adaletin, hürriyetin, bereketin ülkesi haline getirmektir. Bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Azim ve kararlılıkla, milletimizin gücüyle mutlaka başaracağız.”

“Bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak”

“Bu cennet vatanda, geçim derdi çekmeden, gelecekten endişe etmeden, hep birlikte, kardeşçe yaşayacağız. Yalnızca birileri için değil, herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti sağlayacağız. Herkes için, her yerde; önce adalet, önce hürriyet! Bizim yolumuz, ‘Bir hükümet, ancak adalete istinat edebilir. Bağımsızlık, istikbal, hürriyet, her şey adaletle mevcuttur,’ diyen Ulu Önder Atatürk’ün yoludur. Hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecek. Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Hedefimize, adım adım büyüyen bir azimle, adım adım büyüyen bir cesaretle yürüyeceğiz ve milletçe başaracağız. Bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.