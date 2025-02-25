İmamoğlu'ndan "sahte diploma" yanıtı: "Üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim, birisi tavla oynayacak adam bulamaz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti. Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.

"Bir anne olarak Allah'a havale ediyorum"

Ziyaretin ardından konuşan Gönül Özdağ, "Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum. Ancak bir avukat olarak bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları için adaletin bir gün tecelli edeceğinden eminim. Haksızlık ve hukuksuzluk yapanları adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum" dedi.

"Tahliye edilmesini istiyoruz"

Ziyaretin ardından konuşan Mansur Yavaş, "Mutlaka tahliye edilmesi gerek. Bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini ve ülke için de kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Demokrasi ve hukuk sorunu"

İmamoğlu da Özdağ'ın tutuklu olmasının demokrasi ve hukuk sorunu olduğuna işaret ederek, "Elbette Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının hukuksuz bir biçimde tutuklanması sadece o siyasi partinin ya da genel başkan vekilinin ya da genel başkanının konusu değildir ve olamaz. Hepimizin konusudur. Çünkü bu bir demokrasi ve hukuk sorunudur" dedi.

İmamoğlu'ndan "sahte diploma" soruşturmasına yanıt

İmamoğlu ayrıca hakkında açılan "sahte diploma" soruşturmasına da değinerek, "Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz. Tavla biliyor mu, onu da bilmem. Üniversite okuyanlar öyle ya da böyle ucundan da olsa tavla bilir. Bu süreci yöneten ya da taşıyan herkese Allah akıl fikir versin" dedi.