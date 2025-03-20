İmamoğlu'ndan Saraçhane çağrısı: Milletin iradesine sahip çıkıyoruz!

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından vatandaşlara bugün saat 20:30'da Saraçhane'de toplanılması yönünde çağrı yapıldı.

Dün sabah gözaltına alınan ve işlemleri devam eden İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımında, "Millet yine bu akşam Saraçhane’de!" denildi.

Millet yine bu akşam Saraçhane’de! pic.twitter.com/HiLgcohdB1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025

Gün boyunca Saraçhane’de kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP yöneticileri, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte geceyi İBB binasında geçirdi.

CHP’liler, gözaltına alınan isimlere destek vermek amacıyla binada sabaha kadar nöbet tuttu. Özel’in bu akşam saat 20.30’da Saraçhane önünde yeniden vatandaşlara hitap edeceği açıklandı.

"Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya davet ediyorum"

Dün sabah düzenlenen operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hakkında iki ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtilen İmamoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane’ye giderek gelişmeleri yerinde takip etti.

Dün akşam saat 20:30'da belediye binası önünde İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel halka seslendi.

Özel, "Buradan Ekrem Başkan'ın selamıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tüm siyasi görüşten ama bu diktatörlükten bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan işsizlikten açlıktan bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye, Cumhuriyet Halk Partilileri bir sandıkta cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya davet ediyorum.

Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Ekrem gelecek dertler bitecek. 86 milyonu ses yükseltmeye, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın, 23 Mart'ta sandık gelecek Ekrem gelecek dertler bitecek" dedi.