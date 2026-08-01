İmamoğlu’ndan Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasına tepki

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Siyaseti yargı kollarına devreden Saray rejimi bu kez de Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ı hedef aldı ve tutukladı. Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan, gözaltı görüntülerini servis eden bu tablo anayasal düzene ve milletin seçme hakkına saldırıdır. Sinem Başkanımız'ın yanındayız." dedi.