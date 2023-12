İmamoğlu'ndan Süper Kupa çağrısı: Millet bu anıyı unutmayacak

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta Barbaros Meydanı açılışında konuştu. İmamoğlu, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa finalinin Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflı poster ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle iptal edilmesiyle ilgili konuştu.

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da planlanmasının hata olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bu gidişin mimarı kim?" diye sordu. Devlet yetkililerinin tavrını eleştiren İmamoğlu, "Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra bir süre kayboluyorlar ortadan, ses bile çıkarmıyorlar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Kendine yakışan her iki camiayı da tebrik ediyorum. O maç orada oynansaydı çok kötü olurdu. Geri dönmekle en doğrusunu yaptılar. Suudi Arabistan’a gidilmesi yanlıştı. Siz centilmen insanlarsınız. Bizi birleştiren yine Mustafa Kemal Atatürk, yine bayrağımız, yine İstiklal Marşımız oldu.

Bu kararı kim verdi, niçin oraya gidildi? Bunun sorgulanması lazım. Hangi detayları hesaba katmadılar. Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra ortadan kayboluyorlar. Bunlar yarın bayraklarıyla buraya gelenleri suçlarlarsa şaşırmayın. Bu memleket, ne yazık ki düştüğü ekonomik durum yüzünden itibarlı bir dış politika yönetme marifetlerini kaybetmiştir. Dünyada hiçbir ülke yok ki çatır çutur vatandaşlık satsın.

"O kupayı ikiye bölün"

Gönül birliğimizi çok güçlü kılmalıyız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Mustafa Kemal Atatürk her zaman kazanır, her zaman milletine kazandırır. Bir ülkenin kralının ölümüne milli yas ilan ediyorsunuz ama o ülke Atatürk’ün fotoğrafına bile tahammül edemiyor. İtibar çok önemlidir. Lafla iş olmaz. İtibar nedir biliyor musunuz? Çalışacaksınız, üreteceksiniz, liyakata göre görev vereceksiniz. Demokrasiniz, adalet sisteminiz güçlü olacak. Boşuna Tayfun Kahraman, Can Atalay hapis yatmayacak.

Bir öneri yapayım, o kupa maçı artık oynanmasın. Millet bu anıyı unutmayacak. O kupayı ikiye bölün birisi Galatasaray müzesinde birisi de Fenerbahçe müzesinde ilelebet dostluk içinde yaşsın. Ama bir şölen yapın. O şölenin yeri de Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sattı olsun İnönü Stadı olsun. Üç takımın bütün Türkiye’nin takımlarını davet ettiği bir spor şöleni olsun."