İmamoğlu'ndan Tokat mitingine çağrısı: Yollar yormayacak bizi
CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Tokat'ta yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaparak "Yollar yormayacak bizi" dedi.
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yarın Tokat’ta yapacağı "Halk İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaptı.
İmmaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından videolu yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:
"Yollar yormayacak bizi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Tokatlı hemşerilerimizi davet ediyorum. 10 Ağustos Pazar 20.00 GOP Bulvarı Şöförler Cemiyeti Önü"