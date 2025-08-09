  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu'ndan Tokat mitingine çağrısı: Yollar yormayacak bizi
Takip Et

İmamoğlu'ndan Tokat mitingine çağrısı: Yollar yormayacak bizi

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Tokat'ta yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaparak "Yollar yormayacak bizi" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu'ndan Tokat mitingine çağrısı: Yollar yormayacak bizi
Takip Et

 

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yarın Tokat’ta yapacağı "Halk İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaptı.

İmmaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından videolu yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

"Yollar yormayacak bizi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Tokatlı hemşerilerimizi davet ediyorum. 10 Ağustos Pazar 20.00 GOP Bulvarı Şöförler Cemiyeti Önü"

Gündem
İzmir Karaburun’da batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
İzmir Karaburun’da batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 5 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 5 kişi gözaltına alındı
Osmaniye’de rekor sıcaklık! Termometreler 56 dereceyi gösterdi
Osmaniye’de rekor sıcaklık! Termometreler 56 dereceyi gösterdi
Rize Fındıklı'da Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırıya protesto
Rize Fındıklı'da Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırıya protesto
Sinop’ta orman yangını: Bir köy tahliye edildi
Sinop’ta orman yangını: Bir köy tahliye edildi
Tüketici haklarında yeni dönem: Ürün iadesi artık daha kolay yapılacak
TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM