İmamoğlu'ndan "tutuksuz yargılanma haktır" çağrısı

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu yargı sürecine ilişkin olarak açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili eşim Dilek’in, Silivri’de ADA (Aile Dayanışma Ağı) toplantısındaki konuşması sırasında Ayaz evladımızı gördüm. Ayaz, 10 yaşında, 18 yıllık makam şoförüm Recep’in oğlu. Ayaz, masumiyetin, mazlumun simgesi… Görevi direksiyon başında, arabasının kapısında durmak olan şoförler, görevi ilgili kamu görevlisini korumak, kollamak olan güvenlik görevlileri, özel kalem sorumluları, evlatlar, kadın, anne tutsaklar, akrabalar, aileler, hasta tutsaklar... Soruyorum: Yargı rehin alır mı? Yargı zalimlik yapar mı? Yargı öç alır mı, kin duyar mı? Devletin temeli ve teminatı olan Yüce Türk Yargısının itibarı, hiç bu kadar zarar görmemiştir! Ayaz’dan utanın! Türkiye’nin geleceğinden, milletimizden utanın! Tutuksuz yargılanma haktır!"