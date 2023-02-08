İmamoğlu'ndan Twitter tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde olduğu sırada erişimde kısıtlama yapıldığını belirten İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır." ifdesini kullandı.

Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 8, 2023