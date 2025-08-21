  1. Ekonomim
  İmamoğlu'ndan Ukrayna mesajı: Memnuniyetle karşılıyorum
İmamoğlu'ndan Ukrayna mesajı: Memnuniyetle karşılıyorum

Ekrem İmamoğlu, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İmamoğlu'ndan Ukrayna mesajı: Memnuniyetle karşılıyorum
Marmara Silivri Cezaevinde bulunan ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına açılan Cumhurbaşkanı Aday Ofisi X hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun şu mesajına yer verildi:

"Ukrayna’da 3,5 yıldır süren savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Karadeniz’de sağlanacak adil ve kalıcı barış, Avrupa’nın güvenlik mimarisinden enerji arzına pek çok alanda hayati önem taşıyor. Barışın kalıcı olması ise, Ukrayna’nın güvenliğinin ve egemenliğinin güvence altına alınmasıyla mümkün.

"İstanbul’un barışı perçinleyecek bir anlaşmanın müzakeresi için en doğru şehir olduğunu düşünüyorum"

Silahların bir an önce susmasının ardından, ilgili tüm taraflar müzakere masasına oturmalı. NATO’nun en güçlü ordularından birine, Karadeniz’in en uzun kıyı şeridine ve Boğazlar’ın egemenliğine sahip olan Türkiye de gecikmeden masada yerini almalı. Şimdiye kadar pek çok Rus-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapan İstanbul’un barışı perçinleyecek bir anlaşmanın müzakeresi için en doğru şehir olduğunu düşünüyorum."

