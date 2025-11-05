İmamoğlu'ndan Ümraniye mitingine çağrı: Ya hep beraber, ya hiç birimiz

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İstanbul Ümraniye’de düzenleyeceği “Millet İradesine sahip Çıkıyor” mitinge katılım çağrısı yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ya hep beraber, ya hiç birimiz! Ümraniye’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. 5 Kasım Çarşamba 19.30 Ümraniye Saat Kulesi."