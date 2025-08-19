İmamoğlu'ndan Üsküdar mitingine çağrı: Atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Üsküdar'da düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.
CHP, yarın saat 20.30'da Üsküdar Meydanı'ndan miting düzenleyecek. İmamoğlu'nun paylaşılan mesajında, "Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek, milletin iradesini kimse gasp edip kaçamayacak. Üsküdarlı tüm hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." ifadesi kullanıldı.
