İmamoğlu'ndan Vedat Milor açıklaması: Konuşursam katmerli ceza yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gastronomi yazarı Vedat Milor'un "Kent Lokantası" videosuyla ilgili soruşturma hakkında konuştu.

"Konuşsam ceza katmerli olarak büyür diye endişe ediyorum"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Vedat Milor ile konuşmadım. Konuşsam ceza katmerli olarak büyür diye endişe ediyorum. Dostlarımız ile irtibatı oldu. Sayın Vedat Milor ile tanışmam. Oraya geldiğinden yayınlandıktan sonra haberim oldu. Kendisini aradım, ‘Çok teşekkür ederim, sosyal projemize katkı sundunuz’ diyerek. Çok üzücü. Burası bir ticarethane değil" dedi.

"Bu zavallılık tepeden tırnağa yayıldı"

İmamoğlu, "Belki de bugün Türkiye’de en fazla bilinen sosyal hizmet biçimine dönüştü Kent Lokantası meselesi. Bu bir mecburiyet. İhtiyaçtan doğan bir şey. Orada insanlara onuruyla bir hizmetten faydalanma fırsatı tanıyor yerel idare. Oradaki insanlar mutlu. Torununun, çocuğunun bile cebine para koyamayan emekli 40 lira ile dışarıda 250 liraya yiyemeyeceği bir yemeği yiyor. Siz kalkıyorsunuz buradan hınç alıyorsunuz. Bunu rakip olarak karşınıza koyuyor ve öfkeyle müdahale etme gayretinde oluyorsunuz. Bu zavallılık tepeden tırnağa yayılmış durumda" diye konuştu.

"Vedat Milor'u yıllardır izlerim"

Sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Vedat Milor’un programlarının hayranıyım. Onun için doğmuş. Yıllardır izlerim. Tek bağı televizyonda izlediğim bir insan. Böyle günlerde bu hizmeti vermenin kıymetini anlatıyor. Sanatçısından yazarına birçok insan bundan bahsetti. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum” ifadeleriyle Kent Lokantaları’nı ziyaret ederek video yayınlayan Vedat Milor’a açılan örtülü reklam soruşturmasını eleştirdi.