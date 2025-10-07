  1. Ekonomim
Ekrem İmamoğlu, Çarşamba günü düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerin Şişli ayağı için videolu çağrıda bulundu.

İmamoğlu'ndan videolu 200. gün çağrısı
Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabından 19 Mart’ta gözaltına alınırken çektiği videonun, 200. güne kadarki gelişmelerin yer aldığı video ile yarınki mitinge çağrıda bulundu.

İmamoğlu, "Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı, darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum. Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı, darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum” dedi.

