İmamoğlu’ndan videolu paylaşım: Üzülme annem bu günler geçecek

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca "kent uzlaşısı"faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer’deki evinde gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda annesi Hava İmamoğlu, oğlunun siyasi geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başta İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığını belirten anne Hava İmamoğlu, yaşanan gelişmelerin kendisini bu konuda farklı bir noktaya getirdiğini ifade etti.

Üzülme annem bu günler geçecek....



Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir;https://t.co/JTDi1TNDon pic.twitter.com/Zd2FRdY1e6 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025

“Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum” diyen Hava İmamoğlu, oğlunun siyasi mücadelesine destek verdiğini dile getirdi.

Aile olarak her zaman birlik içinde olduklarını belirten Hava İmamoğlu, “Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün” dedi.

İmamoğlu, annesinin bu açıklamalarını içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Üzülme annem, bu günler geçecek... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı başka bir videoya yönlendiriliyor

İmamoğlu sosyal medya paylaşımında videonun tamamına giden bir YouTube linki paylaştı.

İmamoğlu'nun resmi YouTube kanalında "MİLLETİN SEÇİMİ" başlığıyla paylaşılan videoda İmamoğlu'nun kendisi, eşi Dilek İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, hukukçu Ersin Kalaycıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç yer alıyor.