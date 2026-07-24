İmamoğlu'ndan YENİ Parti 'ye ilişkin ilk mesaj geldi

Ekrem İmamoğlu, kuruluşu ilan edilen YENİ Parti için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, mesajında 2019 yerel seçimlerinde kullandığı "Her şey çok güzel olacak" sloganına da yer verdi.

YENİ Parti için ilk mesajını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuruluşu kamuoyuna duyurulan YENİ Parti'ye ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, YENİ Parti'nin kuruluşunu kutladı.

Seçim sloganını kullandı

Paylaşımında daha önce seçim kampanyalarında kullandığı sloganı yeniden hatırlatan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak! Yürüyelim arkadaşlar!" ifadelerine yer verdi.