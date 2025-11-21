İmamoğlu'ndan Zonguldak mitingine çağrı

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasına tepki olarak başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri ise her hafta içi İstanbul'un bir ilçesinde her hafta sonu ise farklı bir ilde yapılamaya devam ediyor.

CHP'nin 72'ncisini düzenlediği mitingin adresi bu kez Zonguldak oldu. Miting 22 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Madenci Anıtı'nda düzenlenecek.

İmamoğlu'ndan vatandaşlara çağrı



Ekrem İmamoğlu'da yarın (22 Kasım) düzenlenecek olan miting için çağrıda bulundu.

İmamoğlu, şu ifadelerle seslendi:

"Susan bir Türkiye değil, konuşan bir Türkiye istiyoruz. Genel Başkanımızla buluşmak için tüm Zonguldaklı hemşehrilerimi Madenci Anıtı’na bekliyorum."