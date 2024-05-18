İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel'den 2028 mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlenecek "Büyük Eğitim Mitingi" öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

İBB Bakırköy Hizmet Binası’ndaki ziyarette konuşan Özel, şunları kaydetti: "31 Mart seçimlerinde göstermiş olduğunuz büyük başarı ve bütün Türkiye’nin gözünün üzerinde olduğu bir seçimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı üçüncü kez ve en büyük farkla kazanmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Beş yıl önce, ilk önce daha küçük bir farkla kazanılmış ama sizin bu başarınız hazmedilemeyip seçimler yenilenmişti. O yenilenen seçimlerde İstanbul seçmeni ferasetiyle, iyi niyetiyle, hakkaniyetiyle ve adalet duygusuyla hareket ederek ve size çok büyük bir destek vermişlerdi ve beş yıl süreyle onlara hizmet etme imkanı bulmuştunuz. O beş yıl, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin markalaştığı bir beş yıl oldu. Sonunda yapılan seçimlerde, bir önceki tekrar seçimde adalet duygusuyla hareket edenler, hakkınız yendiği için size destek verenler bu sefer oy verir mi diye merak edilirken onun da çok ilerisinde bu kez çok geniş bir memnuniyetle İstanbullular sizin göreve devam etmenizi ve İstanbul’a bir beş yıl daha hizmet etmenizi istediler. Bu görevi, bu sorumluluğu size ve ekibinize yüklediler.

"İstanbul’da markalaşan hizmetler bütün Türkiye’ye yayılıyor"

Bu dönem geçen dönemin aksine belediye meclis çoğunluğunun da grubumuzda olduğu ve bundan sonraki süreçte hizmetleri yaparken daha az engellenebileceğiniz, daha rahat hareket edebileceğiniz bir beş yıllık süreç olacak. Tabii İstanbul’da, beş yılda Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yaptığı belediyecilik 31 Mart gecesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün Türkiye’ye yayılan ve o haritada nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 80’ine, toplanan verginin yüzde 87’sinin olduğu coğrafyaya hizmet etme imkanını yakalamamızda en önemli göstergelerden bir tanesi. Bugün bir telaş var Türkiye’de. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’da markalaşan hizmetleri şu anda bütün Türkiye’ye yayılıyor. Bütün yeni seçilen belediye başkanlarımız hızla halk lokantaları açmak için yer bakıyorlar. Yeri tutanlar hazırlıklarını yapıyorlar. Hatta ilk birkaç tanesi açıldı bile. Diğer yandan kreşlerle ilgili çabalar var. Yurtlarla ilgili çok önemli çabalar var. Anne kart uygulamasının nasıl olduğunu ve nasıl yapılabileceğine ilişkin genel merkezimize, sizlere, bütün belediye başkanlarımızın ciddi şekilde yönelmeleri var. Biz tabii bu konuda İstanbul, Ankara başta olmak üzere geçmiş dönem çok başarılı belediyecilik uygulamalarıyla Mersin’de, Antalya’da, Adana’da yapılan işlerin Muğla’da, Aydın’da, İzmir’de uzun süredir sürdürülen Eskişehir’de sürdürülen halkçı belediyecilik uygulamalarının artık bir eş güdüm halinde ve bütün Türkiye’de aynı görünür yüzle vatandaşlarımıza sunulmasını önemsiyoruz.

"Atatürk’ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde eğitim, eşgüdüm ve denetimin sağlanacağı yeni ve çok güçlü bir yapı hazırlandı. Yavaş yavaş çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde bütün Türkiye, sizin öncülüğünüzde başlayan vizyoner hizmetlerin CHP’nin bütün belediyelerine yayıldığını ve eş güdüm halinde yürütüldüğünü görecekler. 31 Mart seçimlerinden önce şöyle bir sorumluluğunuz vardı; Cumhuriyet Halk Partisi’nin israftan kaçan, hizmete yönelen, herkesi kucaklayan belediyeciliğinin İstanbul’da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. Ama bu seferki sorumluluğumuz Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu adil ve kamucu yönetim anlayışının ‘artık buraları böyle yönetenler Türkiye’yi de çok iyi yönetirler’ diyerek yapılacak ilk genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var. Bu anlamda herkes bize bu gözle bakıyor. Ben sizin, ekibinizin, 90 bin kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin de aynı motivasyonda, aynı görev bilincinde olduğunu görüyoruz. Büyük bir umutla, büyük bir gururla sizleri takip ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.”

İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ziyaretleri ve başarı dilekleri için teşekkürler. Son seçimde yakaladığımız başarıyı tüm Türkiye’nin değişimi ve dönüşümü için kararlı bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.