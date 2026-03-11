İmamoğlu'nun aday ofisi hesabına iki ayrı suçlamadan soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı "@CAOIletisim" kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi.