İmamoğlu'nun adaylığı için imza veren vekil sayısı belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, CHP'nin bir sonraki genel seçimler için cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik sürecin devam ettiğini belirtti.

İmamoğlu'na kaç milletvekili imza verdi?

Aday belirlenmesi için CHP'li milletvekillerinin imzalarını verdiğini ve Genel Merkez'e bu çerçevede çeşitli başvuruların geldiğini ifade eden Günaydın, "21 Şubat saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra, CHP grubundan 116 milletvekili arkadaşımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır." diye konuştu.

CHP'nin kaç milletvekili var?

CHP'nin TBMM'de 133 milletvekili bulunuyor.

Ön seçim 23 Mart'ta

İmza ve başvuru süreçlerinin sona erdiğini aktaran Günaydın, "28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik ön seçim süreci yürütülecektir." dedi.

Elindeki 116 milletvekilinin imzasının yer aldığı zarfı gösteren Günaydın, imzaları CHP Genel Merkezi'ne göndereceğini belirtti.

Dursun Çiçek kaç imza topladı?

Bir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin sorusu üzerine Günaydın, "Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok." yanıtını verdi.