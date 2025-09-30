İmamoğlu'nun annesi oğlunun mektubunu gözyaşları içinde okudu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Pamuk ellerinden öperim anacığım…" notuyla paylaştığı videoda anne Hava İmamoğlu'nun mektubu okuduğu anların görüntüleri paylaşıldı.

Pamuk ellerinden öperim anacığım… pic.twitter.com/gCMsK38Z5d — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) September 30, 2025

Mektubu gözyaşları ile okuyan Hava İmamoğlu videoda "Bitsin bu zindan. Bitmeyecek mi bitsin. Allaha emanet ediyorum onu. Herkesin çocuklarını da benim çocuğum da. Ne yaptı ki, bence her şey güzel yaptı. Hasta olmasın yeter. Ben şimdi korkuyorum. Hasta olmasın ben öyle dua ediyorum . Allah'ım ona sabır versin bugünleri sabırla geçirsin." ifadelerini kullandı.