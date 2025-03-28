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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar." paylaşımı yapıldı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Özer, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha! İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

"Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı"

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın." paylaşımı yapıldı. 

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