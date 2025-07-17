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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna devam kararı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinde tutukluluğunun devamına karar verildi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna devam kararı
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 19 Haziran'da ifadeye çağrılmış ardından, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimli'ne sevk edilmişti. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki savunmasının ardından Pehlivan hakkında tutuklama kararı verilmişti. 

Pehlivan hakkında bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinina ardından Pehlivan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutukluluğa devam kararını, Pehlivan'ı 19 Haziran'da tutuklayan mahkeme verdi. Tutukluluk değerlendirme duruşmasına avukatlarıyla girmeyen Pehlivan, kendi savunma yaptı. 

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