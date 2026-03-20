İmamoğlu'nun bayram afişleri KGM tarafından kaldırıldı

Trabzon'da CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Kıymetli Hemşehrilerim Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun" yazılı afişleri Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince kaldırıldı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, bir afişin kaldırıldığı anları gösteren bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Akçaabat İlçe Başkanlığımız tarafından, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bayram kutlamasına ilişkin asılan pankartlar bugün Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından toplatılmıştır.

Bu uygulama, içinde bulunduğunuz korkunun boyutunu açıkça göstermektedir. Öyle ki, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafından dahi rahatsızlık duyar hale gelmişsiniz. Ancak bilinmelidir ki; bu korku sizi daha da zayıflatacaktır.

Ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz. Pankartları toplatsanız da bu sevgiyi halkın gönlünden silemezsiniz. Çünkü bu bağ, baskıyla değil, inançla kurulmuştur.

Gün gelecek, yapılan her hukuksuzluğun hesabı mutlaka sorulacaktır."