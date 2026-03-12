  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı erişime engellendi
Takip Et

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı erişime engellendi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşım yaptığı ve açıklamalarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabı, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı erişime engellendi
Takip Et

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşım yaptığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı erişime engellendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

X platformu, 209 bin takipçili hesabı Türkiye'den henüz görünmez kılmadı.

İBB davasında 4. gün | Salonda gerginlik çıktı, duruşma ertelendiİBB davasında 4. gün | Salonda gerginlik çıktı, duruşma ertelendiGündem