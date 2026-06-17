İmamoğlu'nun diploma davasında ret kararı Danıştay'a taşındı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı açtığı davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay’a taşıdı.

İstanbul Üniversitesi’nin 27 Mart 2020 tarihli yazısında, İmamoğlu’nun yatay geçiş için gerekli koşulları sağladığının açıkça ifade edildiği belirtilen dilekçede, İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün imzasını taşıyan 7 Ekim 2024 tarihli bilgi notunda da "yatay geçiş, mezuniyet ve diplomanın hukuka uygun olduğunun belirtildiği" kaydedildi. Dilekçede, bu nedenle diploma iptalinin, "kamu yararıyla değil, siyasi gerekçelerle yapıldığı" belirtildi.

Temyiz dilekçesinde, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin istinaf başvurusunu reddederken yalnızca “İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu” yönünde değerlendirme yaptığı belirtilerek, bunun hukuki anlamda bir gerekçe sayılamayacağı ifade edildi. İstinaf mahkemesinin, davanın sonucunu etkileyebilecek hiçbir iddiayı tartışmadığı, böylelikle "gerekçeli karar hakkını ihlal ettiği" kaydedildi.