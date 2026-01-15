İmamoğlu'nun diploma davasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen diploma davasında jandarma ile cezaevi dışındaki grup arasında çıkan arbede hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı."

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) January 15, 2026

Ne oldu?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava İstanbul 5'nci İdare Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada beyanların alınmasının ardından oturum sona erdi.

Mahkemenin davaya ilişkin kararını 15 gün içinde dosya üzerinden açıklayacağı belirtildi.

Duruşma öncesinde salona girmek isteyenlerle jandarma arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. ANKA haber ajansı, jandarmanın aralarında CHP üyelerinin de olduğu salona girmek isteyen kalabalığa karşı cop kullandığını aktardı.