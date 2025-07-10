İmamoğlu’nun diploma davasında yeni gelişme: Dosyası beraberindeki 27 kişiden ayrı tutuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yatay geçişlerinin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomaları iptal edilen 28 kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturmada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dosyasını ayırdı.

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin lisans diploması, "yatay geçişinin usulsüz olduğu" gerekçesiyle 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunca iptal edilmişti.

Bu kişiler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkındaki dosyanın soruşturma dosyasından ayrılmasına karar verdi.

İlk duruşma 11 Eylül'de

Tefrik kararında şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmadığı, şüphelilerle ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği, soruşturmanın sürüncemede kalmaması için ayırma kararı verilmesi gerektiği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla, aralarında hukuki ve fiili irtibat mevcut olmayan her iki evrakın tefrikine karar verildi."

Diploma davasında İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 11 Eylül’de görülecek.