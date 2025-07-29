İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davaya bakacak yeni heyet belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni 20 Haziran’da duyurdu.

Kararname kapsamında adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Yeni atamalar kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul İdare Mahkemesi’nde lisans diplomasının iptaline karşı açtığı yürütmeyi durdurma davasına bakan mahkeme heyeti de dağıtılmıştı.

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin başkanı Recep Şendil, kararnameyle "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği" görevine, mahkeme üyelerinden Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilmişti. Mahkemenin bir diğer üyesi Neslihan Türkcan Demir’in ise görev yeri değiştirilmemişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre HSK’nın yayınladığı son "müstemir yetki kararnamesi" kapsamında ise dağıtılan heyetten boşalan koltuğa yapılan yeni atamalar belli oldu.

İmamoğlu’nun davasının görüldüğü 5. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na daha önce Giresun İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan İlter Amil atanırken, Yazıcı’dan boşalan 5.İdare Mahkemesi Üyeliği’ne ise Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Sümer İncedal getirildi.

Yeni atamalar kapsamında, hakim ve savcılara, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunmaları için 27 Temmuz’da kadar süre verildi. Yeniden incelemelerin sonucunda heyetin bir kez daha değişip değişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.