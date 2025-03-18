İmamoğlu'nun diploması Hopa Belediye binası asıldı

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı diplomasını iptal etti. Hopa Belediyesi de binasına İmamoğlu'nun diplomasını astı.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya da hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.